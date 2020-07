“Un’arma anti-satellite in orbita”. La nuova accusa degli Usa alla Russia

Il nuovo rapporto del comando spaziale americano riaccende le preoccupazioni sull'utilizzo anche dello spazio come area per lo scontro armato tra Paesi e propone la nascita della US Space Force.

Il comando spaziale americano ha le prove: la Russia ha condotto un test di un’arma anti-satellite nello spazio. Secondo il rapporto Usa, il 15 luglio la Russia ha lanciato in orbita il “nuovo oggetto dal nome Kosmos 2543, identificato come 45915 in Space-Track.org, che non ha danneggiato o distrutto nulla”.

“A rischio satelliti Usa e degli alleati”

“Il sistema satellitare russo utilizzato per condurre questo test sulle armi in orbita è lo stesso sistema satellitare di cui abbiamo sollevato preoccupazioni all’inizio di quest’anno, quando la Russia ha manovrato vicino a un satellite del governo degli Stati Uniti“, ha detto il generale John W. “Jay” Raymond, comandante di US Space Command e US Space Force Chief of Space Operations. “Questa è un’ulteriore prova dei continui sforzi della Russia per sviluppare e testare sistemi basati sullo spazio e coerenti con la dottrina militare pubblicata dal Cremlino per impiegare armi che mettono a rischio le risorse spaziali statunitensi e alleate”.

Il Dipartimento di Stato americano ha sollevato preoccupazioni nel 2018, e anche quest’anno, che i comportamenti dei satelliti russi erano incompatibili con la loro missione dichiarata e che questi satelliti mostravano le caratteristiche di un’arma spaziale. Secondo il Dipartimento di Stato, questo comportamento è ipocrita e preoccupante.

“Questo evento mette in evidenza l’ipocrita difesa della Russia nel controllo degli armamenti nello spazio, con cui Mosca mira a limitare le capacità degli Stati Uniti senza avere chiaramente intenzione di fermare il proprio programma di spazio di contrasto – sia le capacità anti-satellite a terra sia ciò che sembrerebbe essere veri e propri armamenti anti-satellite in orbita “, ha affermato Christopher Ford, assistente del Sottosegretario di Stato USA che attualmente svolge le funzioni di Sottosegretario per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale.

La proposta di istituire la US Space Force

Il test della scorsa settimana, è scritto nel report del comando spaziale Usa, è un altro esempio del fatto che le minacce ai sistemi spaziali statunitensi e alleati sono reali, gravi e in aumento. Lo sviluppo e la sperimentazione della Russia sulle armi orbitali sottolinea l’importanza, questa è la volontà degli Stati Uniti, di istituire la US Space Force come un nuovo ramo delle forze armate e il comando spaziale americano come comando combattente unificato della nazione per lo spazio. “È un interesse e una responsabilità condivisi da tutte le nazioni spaziali creare le condizioni per un ambiente spaziale sicuro, stabile e operativamente sostenibile”, si legge nel documento.

“Gli Stati Uniti, in coordinamento con i nostri alleati, sono pronti e impegnati a scoraggiare l’aggressione e difendere la Nazione, i nostri alleati e gli interessi vitali degli Stati Uniti da atti ostili nello spazio”, ha concluso Raymond.