Una webapp per seguire la Festa Nazionale dello Sport Scolastico 2019

Tutti i partecipanti, gli atleti, i genitori, gli insegnanti e gli accompagnatori, grazie alla webapp, potranno seguire in diretta l’intera manifestazione, il sistema sarà fruibile gratuitamente scaricandolo dal link www.festanazionalesportscolastico.it.

L’obiettivo è di far condividere l’evento ad una community di atleti, studenti, genitori, insegnanti ecc., una community fisica e virtuale che viva il presente attraverso la rappresentazione delle giornate di sport e di eventi volti a stimolare la socializzazione, e soprattutto di disporre di un prodotto che serva a rivivere e a ripensare nei prossimi mesi queste giornate di Festa dello Sport.

Il progetto della webapp realizza l’impostazione delineata dal MIUR – Direzione Generale dello Studente per la FNSS2019 – con il coordinamento dell’USR TOSCANA e dell’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE che attuano un ampio spettro di iniziative per far acquisire le competenze di cittadinanza. Competenze che attraverso un processo educativo ad hoc permettano di affrontare i cambiamenti e le sfide del presente; competenze che consentano di condividere valori comuni e stimolino la capacità di essere proattivi in una società che cambia continuamente.

Le riprese saranno realizzate per i quattro giorni da otto studenti in alternanza Scuola-Lavoro formati e coordinati da HT Value.

Dati sulla Festa Nazionale dello sport scolastico:

scuole di Primo grado

discipline in competizione 7: volley, basket, vela, canottaggio, ultimate frisbee, rugby e campestre.

numero di atleti oltre 1.600

provenienze da tutte le regioni d’Italia

Luca Bassilichi, direttore generale di HT Value s.r.l., afferma che le nuove tecnologie della informazione e della comunicazione sono ormai mature per consentire alle associazioni sportive e agli enti impegnati nell’organizzazione di eventi sportivi dilettantistici di usufruire di sistemi software che consentono la condivisione a costo zero di tue le informazioni utili per seguire gli eventi e le attività proprie del mondo dello sport. Il futuro dello Sport 4.0 è arrivato.