Una velocità di 30 Mega è buona sullo smartphone?

Una banda a 30 Mega è più che sufficiente per utilizzare praticamente tutte le app e i servizi che necessitano di Internet. La velocità effettiva in utilizzo, però, non è sempre al massimo e può variare, anche notevolmente, durante la giornata e a seconda di cosa si sta facendo.

In questi anni hanno esordito sul mercato diversi gestori mobili low cost: tra i più noti troviamo sicuramente i semivirtuali, ossia gli operatori virtuali controllati dalle compagnie “classiche”, tra cui Kena Mobile (TIM), ho. mobile (Vodafone) e l’ultima arrivata Very Mobile (WINDTRE).

Facendo un confronto delle offerte cellulari vi renderete conto che i tre operatori sono tra quelli che offrono i prezzi migliori per una tariffa tutto compreso con telefonate, sms e un bundle generoso di dati, a condizioni simili (tutti e tre prevedono cifre variabili a seconda del gestore di provenienza).

Una caratteristica che accomuna molto Kena, ho. e Very Mobile, però, è la velocità limitata di Internet a 30 Mega: molti utenti si chiedono se è buona oppure se ciò può rappresentare un problema nell’uso del traffico dati.

Velocità richiesta dalle app più utilizzate

In realtà possiamo subito affermare che una banda a 30 Mega è più che sufficiente per utilizzare praticamente tutte le app e i servizi che necessitano di Internet. Proviamo a fare qualche esempio concreto, a seconda del tipo di utilizzo:

un servizio di streaming video come Netflix raccomanda una connessione minima di 1,5 Mbps ed è possibile addirittura guardare i contenuti in HD con 5 Mbps. Per il 4K sono richiesti 25 Mega di velocità;

per lo streaming audio su Spotify la velocità necessaria per ascoltare i brani in ottima qualità, senza perdita di qualità, dovrebbe aggirarsi attorno a 1-2 Mega;

se siete appassionati di gaming, la banda consigliata è solitamente attorno ai 3 Mbps, ma chi conosce questa tipologia di utilizzo sa bene che per giocare è importante prendere in considerazione anche altri fattori (ad esempio il ping);

L’utilizzo della rete per una semplice navigazione tra siti, come potrete immaginare, non ha bisogno di particolari prestazioni, mentre per il download di file, soprattutto se di grandi dimensioni, è sicuramente consigliabile una banda “importante”. Anche i servizi di messaggistica come WhatsApp, Telegram e Messenger, consumano pochissimo traffico dati per lo scambio di messaggi, mentre il trasferimento di contenuti multimediali (documenti, audio, video, foto) potrebbe essere importante a seconda del “peso” di ogni singolo file condiviso.

Avere una connessione a 30 Mega in mobilità, quindi, riuscirà a soddisfare la maggior parte delle esigenze di un utente smartphone, anche condividendo la rete con altri dispositivi, senza esagerare, ovviamente, con il numero di terminali collegati e con il tipo di operazioni effettuate da ogni singolo device.

Velocità differente per l’upload

Se la banda in download è praticamente identica, gli operatori citati in precedenza differiscono invece sulla velocità in upload, un dato importante se si è abituati a caricare online molti dati:

Kena Mobile: 5,76 Mbps;

ho. mobile: 30 Mbps;

Very Mobile: 30 Mbps.

A parte Kena, quindi, gli altri due semivirtuali mantengono la stessa banda anche in upload, una velocità interessante se si considera che un’ADSL 20 Mega arriva al massimo a 1 mbps e una fibra mista rame raggiunge i 20-30 Mega.

30 Mega sono una buona velocità, ma…

Quindi sì, 30 Mega è una velocità di download buona e nell’uso quotidiano non noterete differenze esagerate rispetto a bande superiori. Stiamo, però, facendo un discorso teorico, su una banda che è, appunto, teorica: la velocità effettiva in utilizzo, infatti, non è sempre al massimo e può variare, anche notevolmente, durante la giornata e a seconda di cosa si sta facendo con la connessione.

Ad esempio, se state guardando la vostra serie preferita in streaming collegando il tablet in hotspot e contemporaneamente volete leggere qualcosa su un sito Web o scaricare qualche file su WhatsApp è molto probabile che noterete una certa lentezza. In alcuni orari della giornata, inoltre, la rete potrebbe essere meno performante e instabile, a causa dell’alto numero di persone collegate. In casi come questi una banda più performante sarebbe decisamente la miglior soluzione.

Un altro punto importantissimo da prendere in considerazione è la copertura: se avete un buon segnale non avrete certo problemi, ma se abitate in un’area senza un’adeguata ricezione o il telefono saltella continuamente dalla rete 3G alla 4G perché il servizio non è ancora particolarmente presente, allora difficilmente avrete una velocità soddisfacente.

Le offerte Kena, ho., Very Mobile e di altri operatori simili, quindi, sono buone soluzioni per risparmiare e per chi non ha particolari esigenze di banda (usate pochi dispositivi connessi alla stessa rete, non utilizzate continuamente servizi ad altissima definizione), a patto che nella vostra zona vi sia un’ottima copertura del segnale che avete bisogno di utilizzare.