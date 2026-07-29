Una legge contro le ‘botticelle’ nelle strade: “Barbarie sui cavalli”

(Adnkronos) – Pd, M5S e Avs hanno presentato alla Camera una proposta di legge per abrogare l’articolo 70 del Codice della strada, che regola “il servizio di piazza con veicoli a trazione animale”. L’obiettivo è lo stop definitivo alle carrozze trainate da cavalli nelle città. In primis a Roma, dove quella delle botticelle è una tradizione antica ma ormai “anacronistica”, come sottolinea la deputata dem Patrizia Prestispino, promotrice dell’iniziativa e garante degli animali di Roma Capitale.

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