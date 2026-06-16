Un Tribunale per i casi digitali (dal Cloud all’AI): è la proposta del senatore Irto

Oggi in apertura la proposta di istituzione di un Tribunale di Internet (dal Cloud all’AI).
Questo il nocciolo del ddl del senatore Nicola Irto del Pd. Ma l’idea è percorribile?
A seguire, Age verification per i siti porno: la Corte Ue dà ragione all’Agcom. Gli Stati membri possono esigere la verifica dell’età degli utenti di siti pornografici e la Corte Ue precisa a quali condizioni.
Infine, i negoziati per il merger Raiway-Ei Towers. Prorogata al 30 giungo la trattativa per la fusione. Ma il piano industriale?
Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter.
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui