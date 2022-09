Un terzo della popolazione mondiale vive in 990 città. La classifica

La capitale del Giappone è l’area urbana più popolata del mondo. Nonostante abbia una popolazione di “solo” 13,8 milioni di residenti all’interno dei suoi confini amministrativi (nel Comune, per intenderci), Tokyo è in realtà popolata da 37,7 milioni di persone se si considera l’intero agglomerato urbano

Partiamo dalla premessa che individuare la città più grande del mondo non è semplicissimo. Il primo dubbio è tra riferirsi al numero degli abitanti o alla superficie. Il secondo è quale sia il concetto stesso di “città”. Oltre 2,3 miliardi di persone nel mondo (circa il 29% del totale) vivono in appena 990 grandi aree urbane (oltre i 500mila abitanti), di cui ben 524 concentrate in Asia: solo la Cina ne ospita oltre 200. Se intendiamo una città come la popolazione che vive in un territorio locale riunito sotto un’unica amministrazione, con i suoi oltre 31 milioni di abitanti Chóngqìng, nella Cina centro-meridionale, è la più popolata del mondo. Se invece consideriamo una città come un agglomerato urbano, ossia un’area priva di zone rurali, la più popolata è Tokyo, con oltre 37,7 milioni di abitanti. Vediamo di capirci meglio.

Tokyo è l’area urbana più popolata del mondo

La capitale del Giappone è l’area urbana più popolata del mondo. Nonostante abbia una popolazione di “solo” 13,8 milioni di residenti all’interno dei suoi confini amministrativi (nel Comune, per intenderci), Tokyo è in realtà popolata da 37,7 milioni di persone se si considera l’intero agglomerato urbano. Riferendosi sempre il concetto di città come area urbana continua, priva di zone rurali, la seconda più popolata del mondo è Jakarta, Indonesia, con oltre 33,7 milioni di abitanti. Mentre al terzo posto c’è un’altra megalopoli asiatica: Delhi, in India, con i suoi 32,2 milioni di abitanti. Nella top 10 delle aree urbane più popolate solo due città non sono in Asia: si tratta di San Paolo, in Brasile, con 23 milioni di abitanti e Città del Messico (21,8 milioni).

Sono in Cina sei dei 10 Comuni più popolati della Terra

Se invece si preferisce chiamare “città” il territorio amministrato da uno stesso ente locale (anche se molto vasto), bisogna sicuramente guardare alla Cina. Sei delle 10 città in senso stretto più popolate del pianeta si trovano proprio nel Paese del Dragone. Come dicevamo, la più popolata in assoluto è Chóngqìng, con 31 milioni di abitanti. Chóngqìng si estende in un’area che è paragonabile a quella dell’Austria. Per questo motivo, è difficile considerarla una vera e propria città, dato che per caratteristiche assomiglia più a ciò che definiremmo una sorta di provincia. Tuttavia, è formalmente la città più popolata del mondo. Anche più di Shanghai (24,8 milioni di abitanti) e Pechino (21,8).

Milano ha l’area urbana più popolata d’Italia

L’Italia, si sa, è il Paese dei comuni. Da quelli estremamente popolati a quelli praticamente disabitati. Ne abbiamo in tutto 7.904: uno ogni circa 7.500 residenti. L’area urbana più popolata in Italia è quella di Milano, con circa 5,5 milioni di abitanti. È l’86esima più popolata del mondo, allo stesso livello di Atlanta negli Usa e San Pietroburgo in Russia. Per incontrare altre città italiane nella classifica delle aree urbane più popolate del mondo bisogna scendere al 151esimo posto con Napoli, 3,6 milioni di abitanti, e al 172esimo con Roma, 3,2 milioni.

New York ha l’area metropolitana più estesa del mondo

Oltre al dato sulla popolazione, una città può essere considerata più o meno “grande” anche sulla base dell’estensione dell’area metropolitana. Se la Cina è la terra delle immense città dal punto di vista amministrativo, gli Stati Uniti sono il paese con le più estese aree metropolitane del mondo. La principale è quella di New York (che include anche zone dei confinanti stati del New Jersey e del Connecticut), con i suoi oltre 12mila chilometri quadrati, seguita da quella di Boston (9,539 chilometri quadrati). Tuttavia, negli Usa la popolazione è molto meno concentrata rispetto all’Asia e, infatti, nell’area metropolitana di New York vivono 1.779 persone per chilometro quadrato, mentre a Tokyo quasi 4.600.

A Dacca abitano oltre 30 mila persone per metro quadrato

Esistono città che, pur avendo una popolazione numericamente inferiore rispetto a quella di altre megalopoli, risultano senza dubbio affollate. È il caso di diverse città in India, come l’area urbana di Surat, nell’Est del paese. Pur essendo “appena” 6,5 milioni, gli abitanti di Surat sono concentrati su una superficie di soli 238 chilometri quadrati: 27.400 residenti ogni chilometro quadrato. Davvero tanti, ma a un livello inferiore rispetto a Dacca, in Bangladesh, che con i suoi 30mila abitanti per chilometro quadrato (quasi la capienza media di uno stadio di Serie A) è la città con la più alta densità abitativa del mondo.

Dati aggiornati al 2022

Fonte: Demographia World Urban Areas