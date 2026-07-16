Un piccione con la maschera per l’ossigeno, il soccorso dei Vigili del Fuoco

(Adnkronos) – Dopo che un’auto è stata distrutta dalle fiamme, i Vigili del Fuoco di Oakland, nello stato americano della California, hanno prestato soccorso a un piccione: nel video pubblicato sui social dal locale Fire Dept. si vede il volatile vicino a un Vigile del Fuoco che gli tende una maschera per l’ossigeno: “Il piccione sembrava aver inalato del fumo. L’equipaggio E29 ha somministrato dell’ossigeno e, successivamente, l’uccello è volato via dopo aver pulito i suoi polmoni”.

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