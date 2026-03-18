Un nuovo uso delle torri mobili: la lotta ai droni

L’operatore Orange ha annunciato il lancio di un servizio anti-drone destinato alle imprese, basato sulla propria rete di circa 19.700 torri mobili in Francia. Lo scrive il quotidiano Le Figaro, aggiungendo che queste infrastrutture verranno progressivamente equipaggiate con sensori in grado di individuare droni sospetti e segnalarli in tempo reale ai clienti. L’obiettivo è rispondere a un aumento delle minacce, tra cui spionaggio industriale e intrusioni.

Come funziona il sistema di rilevamento tramite torri

Il sistema si basa sull’identificazione dei segnali emessi dalle balise obbligatorie (una sorta di “carta d’identità”) installate sui droni.

I sensori installati sulle torri:

intercettano questi segnali

identificano il drone

trasmettono informazioni utili ai clienti

Il servizio:

è offerto in abbonamento

non richiede infrastrutture aggiuntive da parte del cliente

funziona anche in ambienti urbani complessi

I dati vengono centralizzati in un centro di supervisione attivo 24/7.08

Limite importante: il sistema non neutralizza i droni, ma si limita alla rilevazione. La decisione di intervenire spetta al cliente, nel rispetto delle autorizzazioni legali.

Clienti e mercato potenziale delle torri sentinella

Il servizio ha già suscitato interesse da parte di:

grandi gruppi industriali

enti pubblici

Dopo il lancio in Francia, Orange punta a espandere l’offerta soprattutto nell’Europa orientale, dove è già presente con le sue attività.

La nuova divisione difesa e sicurezza

Il progetto rientra nella nuova divisione difesa e sicurezza, creata nel giugno 2025 e composta da circa 300 dipendenti.

Questa unità:

genera già centinaia di milioni di euro di ricavi

dovrebbe crescere di circa +7% annuo nei prossimi anni

L’obiettivo è passare da un modello centrato sulla connettività a uno più integrato, capace di offrire soluzioni complete di sicurezza per clienti pubblici e privati.

Le difficoltà di Orange Business

La spinta verso sicurezza e difesa è anche una risposta alla crisi della divisione Orange Business, in calo da anni a causa del declino della telefonia aziendale tradizionale.

Nel 2025:

ricavi: -4,8%

risultato operativo: -6,3%

Questa divisione rappresenta comunque una parte rilevante del gruppo (7,3 miliardi su 40 miliardi totali).

Il piano di rilancio

La CEO Christel Heydemann punta a rilanciare Orange Business attraverso:

sviluppo di soluzioni “di fiducia” (sicurezza, cloud, connettività protetta)

+500 milioni di euro di ricavi entro il 2028

300 milioni di euro di risparmi (senza nuovi piani di esuberi)

Secondo l’azienda, Orange è tra i pochi operatori in grado di offrire sicurezza end-to-end, dal sito del cliente fino al cloud.

Tabella riassuntiva

Tema Contenuto principale Nuovo servizio Rilevamento droni tramite torri mobili Tecnologia Sensori + identificazione tramite balise Modello Abbonamento, senza infrastrutture per il cliente Limiti Non neutralizza i droni Mercato Francia → espansione Europa orientale Divisione difesa 300 dipendenti, crescita +7% annuo Problema Calo di Orange Business Piano +500 mln ricavi entro 2028 + risparmi 300 mln

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