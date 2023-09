Un italiano su due privo di competenze digitali

La nostra giornata:

Primo report della Commissione Ue sugli obiettivi del decennio digitale: Italia fanalino di coda in Europa per competenze digitali, con meno della metà della popolazione che dispone di capacità minime in questo campo.

Trasporti green, bandi UE per 7 miliardi di euro: I progetti finanziati contribuiranno ad aumentare la sostenibilità della rete transeuropea dei trasporti, mettendo l’Unione sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo del Green Deal europeo di ridurre le emissioni dei trasporti del 90% entro il 2050.

Il Garante privacy dà il via libera ai criteri del Bonus Cultura e del Bonus del merito. I due strumenti voluti dal Governo sostituiscono 18app e sono basati sull’Isee e sui meriti scolastici.

