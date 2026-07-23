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Un concorso per le nuove banconote euro, ecco le dieci proposte finaliste

Un concorso per le nuove banconote euro, ecco le dieci proposte finaliste

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Un concorso per le nuove banconote euro, ecco le dieci proposte finaliste Adnkronos

(Adnkronos) – Ludwig van Beethoven sui 10 euro, Marie Curie sui 20 euro, Leonardo da Vinci sui 100 euro. Ma anche un picchio muraiolo, un martin pescatore, il Parlamento europeo e la sede della Bce: sono alcuni dei soggetti protagonisti delle nuove banconote in euro per le quali oggi la Banca centrale europea ha presentato i disegni finalisti. Da queste dieci proposte ne verrà scelta una alla fine del 2026 e i cittadini europei sono chiamati a esprimere la propria preferenza rispondendo a un sondaggio. 

economia

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Redazione Key4biz

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