Dare la parola a chi è sopravvissuto, a chi ha pagato senza colpa, a chi è rimasto schiacciato da una storia più grande di lui. Con UN AVVERTIMENTO PRIMA DI INIZIARE, Pablo Trincia torna a raccontare la cronaca italiana partendo dalle sue ferite più profonde, con un nuovo videopodcast Sky Original che porta l’ascoltatore dentro le storie, nel loro lato più umano, fragile e spesso invisibile.

Dopo successi come Dove nessuno guarda: Il caso Elisa Claps, E poi il silenzio: il disastro di Rigopiano e Il cono d’ombra: La storia di Denis Bergamini, Trincia firma un progetto ancora più essenziale e radicale: un racconto costruito esclusivamente sulla forza della testimonianza, fatto di dialoghi diretti e colloqui intimi con chi ha vissuto sulla propria pelle violenza, ingiustizia, perdita e stigma. Il podcast sarà disponibile da martedì 20 gennaio su tutte le principali piattaforme di streaming e sul canale YouTube di Sky Italia in formato audio e video e successivamente su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries e on demand.

In un panorama mediatico dominato dall’urgenza del titolo e dalla sovraesposizione del dolore, Pablo Trincia sceglie di rallentare. Di ascoltare. Di restituire complessità. Un avvertimento prima di iniziare non cerca lo shock, ma la comprensione: le storie vengono raccontate senza filtri sensazionalistici, lasciando spazio alle emozioni, ai silenzi, alle contraddizioni. È qui che emergono le storie “dietro le storie”, quelle che raramente trovano spazio nel racconto pubblico. Trai primi casi affrontati, quello di Sabrina Prioli, cooperante italiana sequestrata, picchiata e violentata durante la guerra civile in Sud Sudan; Angelo Massaro, rimasto in carcere oltre vent’anni per un omicidio che non aveva commesso; Beatrice Fraschini, sopravvissuta a un sequestro e a una brutale violenza domestica e Vincent Plicchi, giovane creator bolognese travolto da una spirale personale e mediatica culminata nel suicidio durante una diretta online. Storie diverse, accomunate da una stessa urgenza: essere ascoltate davvero.

Il videopodcast nasce all’interno della Content Factory di Sky, il laboratorio creativo che sviluppa format digital-first capaci di unire la profondità del podcast alla forza delle immagini, sperimentando nuovi linguaggi narrativi. Un avvertimento prima di iniziare ne rappresenta una delle espressioni più intense: un progetto che mette al centro la parola come atto di responsabilità e il racconto come spazio di verità.

