Un appassionato spende oltre 1 milione di dollari per 40 videogiochi rari

Un dentista della Florida ha comprato una delle collezioni di videogiochi più rare del mondo per 1,2 milioni di dollari.

L’uomo si è aggiudicato su eBay 40 titoli Nintendo mai scartati e si è recato a Denver per ritirare la collezione, assemblata da tre collezionisti nel corso di 52 anni totali. La collezione comprende copie uniche o estremamente rare, di qui il suo costo non indifferente.

Tra i titoli figurano una versione di Mario Bros. Del 1986 e l’unica copia sigillata di Golf del 1985, nonché di Balloon Fight e di Gumshoe del 1986. Secondo un articolo del Washington Post, “alcuni esperti la considerano una delle più collezioni più importanti del mondo per rarità e valore”.

“Prendiamo i fumetti”, ha spiegato Naierman a chi ha sollevato dubbi sull’acquisto. “Cos’hanno che non hanno anche i videogiochi? Se i fumetti possono essere venduti per un milione di dollari, perché non dei videogiochi?”.