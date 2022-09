Un altro flop per Open Fiber

La giornata in tre news.

Nuovo flop per Open Fiber, vanno deserte le gare per le Aree grigie: Tutti i bandi sono andati deserti ad esclusione della Campania, a scapito degli obiettivi del PNRR e delle legittime aspettative di cittadini e aziende.Gas, il piano del Governo: “15 giorni in meno senza termosifoni ridotti di 1°C e accesi un’ora di meno”. Obiettivo la riduzione dei consumi per 5,3 miliardi di metri cubi di gas, possibile attuare controlli a campione.La Commissione Ue valuta l’introduzione di una tassa sul traffico online per le Big Tech, ma per procedere vuole maggiori informazioni in termini di dati su consumi e traffico di rete da parte degli operatori Tlc.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.