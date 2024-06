Migliaia di persone coinvolte in uno studio globale sugli effetti dell'AI. Il risultato più inatteso? Chi afferma che la vera innovazione arriverà da chi non avrà ascoltato le indicazioni dell'intelligenza artificiale.

6.500 persone hanno risposto ad una semplice domanda di Ericsson: “Cosa ti aspetti che farà l’intelligenza artificiale entro il 2030″. C’è chi pensa che l’IA diventerà un personal shopper, chi è convinto che questa renderà la fruizione multimediale più interattiva e persino un modo per sostituire i colleghi, così da ritrovarsi vicini di scrivania con un software, se andrà bene un automa dalle sembianze familiari.

La nuova ricerca “10 Hot Consumer Trends 2030s – The AI-Powered Future” realizzata da Ericsson ConsumerLab (si scarica da qui) ha coinvolto un campione di persone residenti in 13 grandi città del mondo, e ha chiesto loro di rispondere a domande volte a disegnare gli scenari che l’Intelligenza Artificiale aprirà nel decennio 2030.

L’80% degli interpellati crede che, in questo futuro così prossimo, potremmo utilizzare simulazioni basate sull’AI per prendere decisioni di grande impatto sulla vita, come acquistare una casa o fare investimenti finanziari, e per modificare il proprio stile di vita in base ai risultati di simulazioni relative al loro stato di salute.

Per quanta importanza possa assumere nei processi decisionali, non sono però pochi quelli che pensano che ignorare certe indicazioni ottenute dall’AI possa rivelarsi una scelta di successo. Circa il 58% del totale del campione crede che gli innovatori del prossimo decennio saranno quelli che avranno il coraggio di non ascoltare le macchine.

Controllare i sitemi

Un elemento chiave è quello del controllo: oltre il 60% dei più ottimisti (e oltre il 70% dei timorosi) ritiene che nel prossimo decennio non avrà la possibilità di controllare pienamente l’impatto che l’AI avrà sulla sua vita. A partire da ciò, si delinea una possibile spaccatura per il futuro dell’AI nel prossimo decennio: se poco più della metà degli “speranzosi” afferma che proverà comunque a usare il più possibile l’AI, saranno molti meno (il 26%) i “timorosi” che faranno altrettanto. Ciò indica che i trend di utilizzo di questa tecnologia potrebbero rivelarsi frammentati.

I 10 Hot Consumer trend dell’AI

Per stilare i dieci trend evidenziati dallo studio è stato chiesto ai partecipanti di valutare 120 ipotesi di servizi digitali relativi a 15 aree diverse, che vanno dalla moda all’intrattenimento ai comportamenti individuali.

Faremo shopping in compagna dell’IA – Artificial Shoppers

Stando ai dati dello studio Ericsson, per il 75% degli interpellati gli assistenti personali basati su IA potrebbero causare la fine della pubblicità come la conosciamo oggi, eliminando dalla nostra esperienza d’uso l’adv tradizionale. Altrettanti credono che le big tech useranno questi assistenti virtuali per influenzare gli acquisti degli utenti.

La moda sarà generativa – Generative Fashion

I trend della moda saranno dettati in futuro dall’IA – oppure tutto ciò che sarà “100% umano” sarà la nuova moda degli Anni ‘30? Il 70% dei partecipanti allo studio crede che uno scenario in cui l’IA genera nuovi stili da seguire si possa realizzare; quasi altrettanti però (il 63%) ritengono che in reazione a tutto ciò molte persone potrebbero rifiutare i trend influenzati dall’IA e preferire prodotti che possano dirsi realizzati al 100% dall’uomo.

L’intrattenimento interagirà con il nostro mondo – Sentient Screenplays

Nel mondo dell’intrattenimento, l’Intelligenza Artificiale potrebbe causare un cambiamento profondo. Secondo il 79% degli “early adopter” interpellati dallo studio, in futuro potremo crearci film in modo interattivo, adattandoli al nostro stato d’animo del momento, ma c’è di più: per il 68%, l’IA sarà in grado di generare dei “cloni digitali” dei nostri amici e renderli protagonisti dei contenuti che fruiremo.

Useremo il “gemello digitale” della nostra vita – Human Digital Twins

Non lasciando nulla al caso, l’AI potrà ridurre l’incertezza attraverso una “replica” – un gemello digitale dell’esistenza. Secondo l’80% dei partecipanti le persone useranno queste simulazioni basate su IA per prendere decisioni di grande impatto sulla vita come l’acquisto di una casa o investimenti finanziari e per simulare l’impatto di cambiamenti dello stile di vita sullo stato di salute. Un buon 50% pensa che si faranno simulazioni sul proprio matrimonio.

L’AI ci aiuterà a educare i nostri figli – Programmed Progeny

La possibilità che l’IA aiuti nella cura dei bambini promette vantaggi ai genitori, ma fa emergere ampie preoccupazioni rispetto alla perdita di empatia: il 74% degli interpellati pensa che usare assistenti IA per i compiti genitoriali aiuterà ad accrescere le capacità pratiche dei bambini – ma sarà necessario equilibrio, perché di converso diminuirà l’intelligenza creativa ed emotiva.

L’AI potrà servire a governare meglio – Govern by AI

Secondo il report, negli Anni ‘30 l’IA potrebbe diventare parte integrante delle decisioni pubbliche. Il 72% di tutto il campione pensa che le IA sviluppate da soggetti privati saranno più potenti di quelle generate a fini sociali/pubblici.

L’AI sarà nostra collega – Empower-less Employees

Il 67% del campione coinvolto nella ricerca crede che nel prossimo decennio l’IA sarà necessaria per ottenere un buon posto di lavoro ma potrebbe anche togliere significato al lavoro quotidiano. Sarà un collega sempre presente, e si tratterà di trovare un equilibrio per una tendenza che è inevitabile.

Dovremo fare attenzione al “disordine” digitale – Data Disorder

Regole o far west digitale? Il futuro dei consumatori dipende dal controllo che avremo sui dati. Per il 75% degli interpellati nello studio, nuove norme nel prossimo decennio permetteranno ai cittadini di fare “opt out” rispetto all’uso dei propri dati nell’IA.

Il rischio di Intelligenze Artificiali “senza freni” – AI Running Wild

La presenza di Intelligenze Artificiali più interconnesse potrebbe portarle a sviluppare un proprio “programma” autonomo? Il 59% degli intervistati pensa che la futura coesistenza con le IA potrebbe diventare difficile nel prossimo decennio. Ciò nonostante il 74% crede che le persone continueranno a usare assistenti IA anche se di tanto in tanto dessero loro suggerimenti errati.

L’AI custodirà le chiavi della nostra vita digitale – Key Keepers

Strumenti basati su AI e connessi che “custodiscono” le chiavi della nostra vita digitale aiuteranno a proteggere la privacy o aumenteranno la nostra dipendenza dalla tecnologia? Sette intervistati su dieci pensano che cliccare su bottoni, strisciare carte e ID, ricordare dati di login non sarà più necessario perché se ne occuperà l’IA al posto nostro.