Un aereo elettrico a pannelli solari atterra a Modesto. Sarà questo il futuro?

L’aeroporto di Modesto ha ricevuto da poco una visita da un futuro possibile: un piccolo aereo elettrico alimentato da pannelli solari.

Joseph Oldham ha fatto atterrare il velivolo come parte di un tour di più giorni nella valle di San Joaquin. Ha rullato davanti a una pompa di carburante convenzionale, si è accostato a un pannello solare portatile e ha collegato l’aereo per la ricarica.

Oldham è tra i pionieri nell’allontanare l’aviazione dai combustibili a base di carbonio coinvolti nel cambiamento climatico.

L’apparecchiatura solare è stata fornita da Beam Global, una società con sede a San Diego che utilizza l’energia del sole per molti usi. Il Ceo Desmond Wheatley era presente all’arrivo di Modesto.

“Crediamo che tutta l’aviazione passerà all’elettrico”, ha detto. “Nel frattempo, questo genere di cose sarà l’inizio” del processo.

Siamo agli albori

Per ora, il passaggio all’elettrico dell’aviazione è soltanto agli albori nonostante gli investimenti di produttori consolidati e startup in tutto il mondo.

Gli aerei dipendono dalle batterie, che sono pesanti e devono di essere ricaricate spesso con le attuali tecnologie.

Nel suo volo, Oldham ha pilotato un Pipistrel Alpha Electro, che ha due sedili passeggeri ma poco spazio per bagagli o altro carico. Diventare più grandi richiederebbe un maggiore sviluppo da parte del suo produttore con sede in Slovenia.

Il viaggio di mercoledì è iniziato a Fresno in mattinata e ha fatto tappa per la ricarica e le visite dei media a Madera, Merced e Modesto.

Oldham è ripartito verso l’alba giovedì per Lodi. Aveva programmato di arrivare fino all’aeroporto di Sacramento, ma c’era un conflitto di orari per l’atterraggio.

Il team sperava che il tour avrebbe fissato lo standard in una categoria specifica: il volo più lungo, comprese le soste per la ricarica, da un aereo a energia solare disponibile in commercio piuttosto che sperimentale.

Prezzo d’acquisto come un aereo normale

Oldham ha detto che non crede che questo aereo sia stato il primo a visitare Modesto con l’energia elettrica. Si è ricordato di qualcuno che l’ha fatto un paio di anni fa, anche se non con il solare.

L’aereo ha un prezzo di acquisto di circa $ 150.000, lo stesso di un modello convenzionale delle stesse dimensioni, ha detto Oldham. Ma l’elettricità costa solo circa 4 dollari l’ora, un decimo del costo dei combustibili fossili.

L’aereo ha volato fino a circa 125 miglia all’ora. E lo ha fatto in silenzio, con solo le fusa dell’elica piuttosto che il ruggito degli aerei a gas.

L’aeroporto di Modesto è la base di numerosi proprietari di piccoli aerei e di compagnie che forniscono jet charter. Di tanto in tanto ha avuto un regolare servizio passeggeri, anche per San Francisco, ma i costi di tale servizio non sono stati calcolati.

Wheatley ha affermato che il basso costo operativo degli aerei elettrici potrebbe aiutare Modesto a diventare un attore più importante nei voli passeggeri. L’aeroporto ha molto spazio per installazioni solari permanenti. L’array utilizzato mercoledì è dello stesso tipo portatile che può essere installato nei parcheggi per auto.

Modesto non ha piani immediati per caricabatterie aeroportuali permanenti, ha detto giovedì il vicedirettore della città Caluha Barnes via e-mail. Ha aggiunto che “continuiamo a esaminare le opportunità per l’efficienza energetica, nonché la riduzione delle emissioni di carbonio nelle operazioni cittadine”.

Anche auto e treni virano sull’elettrico

L’aviazione fa parte di un più ampio movimento verso il trasporto elettrico in California. Lo stato ha obiettivi ambiziosi per auto e camion, come i semirimorchi che già trasportano trucioli dallo stabilimento Frito-Lay di Modesto.

La ferrovia ad alta velocità potrebbe iniziare entro il 2029 tra Merced e Bakersfield, se il controverso progetto sopravviverà. I treni di alimentazione su Amtrak e Altamont Corridor Express potrebbero essere elettrici anziché diesel secondo piani a lungo termine.

Ma questo cambiamento non farebbe molto per il pianeta se l’energia fosse generata da petrolio, gas o carbone. I pannelli solari come quelli all’aeroporto di mercoledì potrebbero aiutare a risolvere il problema.

“Lo chiamiamo volare sul sole”, ha detto Wheatley.