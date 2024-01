Ultime precipitazioni al Sud, più sole altrove (video)

Tempo stabile su tutte le regioni, con velature in transito soprattutto al Centro e al Sud, qui con qualche pioggia su Sicilia e Puglia.

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese isolate nevicate sulle Alpi di confine dell’alto Adige dai 1200 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

AL CENTRO

Stabilità prevalente al mattino con velature in transito. Al pomeriggio attese locali aperture tra Marche e Abruzzo. In serata e in nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti tra Campania e Molise, isolati piovaschi sullo Stretto di Messina. Al pomeriggio qualche piovasco atteso anche in Puglia, nessuna variazione altrove. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.