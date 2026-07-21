UK, Narayan ministro per l’AI

L’AI si siede nel nuovo Governo UK.
Oggi apriamo con la nomina di Kanishka Narayan a ministro per l’Intelligenza artificiale della Gran Bretagna nel nuovo Governo Burnham. 36 anni e non nuovo a questi incarichi, avrà la responsabilità di portare l’AI al Consiglio dei ministri del Regno Unito. In Europa nessun’altro ricopre un incarico simile.
A livello di tecnologie spaziali, invece, Francia e Germania hanno annunciato una maggiore collaborazione in termini di connettività satellitare, sicurezza spaziale e sistemi di Difesa, a partire dalla costellazione satellitare IRIS2.
Rimanendo ‘in orbita’, infine, in Italia si è chiusa la sperimentazione di connettività Starlink in Lombardia. Probabile l’estensione dei test ad altre regioni e aree in digital divide.
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