Uk, il 5G di EE pronto al debutto il 30 maggio

EE, il gigante delle telecomunicazioni di proprietà di BT, sarà il primo operatore nel Regno Unito a lanciare la nuova rete mobile ad alta velocità.

L’operatore ha fatto sapere che il 5G verrà inizialmente lanciato il 30 maggio 2019 in sei città: Londra, Cardiff, Belfast, Edimburgo, Birmingham e Manchester.

La telco ha inoltre aggiunto che cercherà di raggiungere 1.500 siti entro la fine del 2019, per coprire città fondamentali come Bristol, Coventry, Glasgow, Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, Newcastle, Nottingham e Sheffield.

