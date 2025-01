La Uilcom preoccupata dalle voci sull'Ad Ferraris: 'Il 12 febbraio nell’incontro programmato con il Ministro Urso e la Ministra Calderone, come UILCOM chiederemo risposte a sulla sostenibilità di Tim e Fibercop'.

Le notizie circolate in queste ore, su una possibile uscita da parte dell’AD di FiberCop, ci preoccupano molto. Lo scrive in una nota la Uilcom, aggiungendo che “Queste notizie a sei mesi dalla nascita di questa azienda, a seguito della separazione della Rete da parte di Tim – non fanno presagire nulla di buono!”.

La UILCOM ha sempre criticato questa operazione, ma certamente non si pensava che, a pochi mesi da quello che il Governo si è intestato come un “grande progetto” potesse così velocemente fallire con le possibili dimissioni del suo Amministratore, il tutto con un piano industriale ancora da definire.

Altro che grande “operazione industriale” intestato da Palazzo Chigi

Certamente auspichiamo che queste notizie non trovino riscontro e dal Consiglio di amministrazione di oggi pomeriggio arrivino notizie totalmente diverse, viceversa, qualora dovessero confermarsi le eventuali dimissioni – si aprirebbero scenari diversi da quelli che qualcuno, provava a raccontare per cercare di stemperare le forti critiche che, come Organizzazione, abbiamo sempre esternato.

Ci aspettiamo, da parte del Governo chiarezza

Quello che non abbiamo mai avuto rispetto alla sostenibilità del progetto e alla sicurezza della difesa occupazionale dei Lavoratori di FiberCop e di Tim. Il 12 febbraio nell’incontro programmato con il Ministro Urso e la Ministra Calderone, come UILCOM chiederemo risposte a quelle domande (speriamo che rimangano tali) a cui questo Governo si è sottratto in tutto questo tempo!

Leggi anche: Quale futuro per Fibercop?

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz