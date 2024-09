Presentata la nuova squadra di commissari europei scelti da Ursula von der Leyen, sono 27, il 40% donne, sei i vicepresidenti esecutivi e Raffaele Fitto è uno di loro. Henna Virkkunen vicepresidenza esecutiva per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia al posto del dimissionario Thierry Breton.

Sono queste le domande che vorremmo rivolgere ad Henna Virkkunen, vicepresidenza esecutiva per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia che ha preso il posto di Thierry Breton dimissionario.

“Chiederà ad Henna Virkunnen di occuparsi degli aspetti interni ed esterni della sicurezza ma anche di rafforzare le basi della nostra democrazia e dello stato di diritto, proteggendoli ogni qualvolta si trovino sotto attacco”, ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova squadra dei commissari.

Virkkunen è stata deputata del Parlamento finlandese, poi ministra dell’istruzione, della pubblica amministrazione e ministra dei trasporti prima di approdare al Parlamento europeo nel 2014.

Raffaele Fitto è vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme

Sei i vice presidenti esecutivi scelti da von der Leyen: il nostro Raffaele Fitto, Teresa Ribeira, Stéphane Séjourn, Kaja Kallas, Roxana Minzatu e Henna Virkkunen.

Dopo tanto parlare in televisione e sulla stampa, alla fine Raffaele Fitto è vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme.

“A Fitto il portafoglio per le politiche di coesione, sviluppo regionale e delle città, grazie alla sua esperienza contribuirà a modernizzare e rafforzare la nostra coesione interna, ma anche gli investimenti e le politiche di crescita”, ha spiegato la Presidente della Commissione.

“L’Italia è un Paese importante e fondatore dell’Ue e questo dev’essere riflesso nella composizione del Collegio“, ha dichiarato ancora von der Leyen in conferenza stampa. “Il Parlamento europeo ha 14 vice presidenti. E mi sono basata su questo per la composizione del Collegio, che riflette l’importanza dell’Italia“, ha aggiunto la Presidente sempre in merito alla vice presidenza esecutiva affidata a Raffaele Fitto.

L’elenco completo dei nuovi Commissari Ue presentato oggi a Strasburgo

Ursula von der Leyen (Germania): Presidente

Teresa Ribera (Spagna): Vicepresidente esecutiva per la transizione pulita, giusta e competitiva

Henna Virkkunen (Finlandia): Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia

Stéphane Séjourné (Francia): Vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale

Roxana Minzatu (Romania): Vicepresidente esecutiva per le persone, le competenze e la preparazione

Raffaele Fitto (Italia): Vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme

Kaja Kallas (Estonia): Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza

Magnus Brunner (Austria): Affari interni e migrazione

Hadja Lahbib (Belgio): Preparazione, gestione delle crisi, uguaglianza

Ekaterina Zaharieva (Bulgaria): Startup, ricerca e innovazione

Dubravka Šuica (Croazia): Mediterraneo

Costas Kadis (Cipro): Pesca e oceani

Jozef Síkela (Repubblica Ceca): Partenariati internazionali

Dan Jørgensen (Danimarca): Energia e alloggi

Apostolos Tzitzikostas (Grecia): Trasporti sostenibili e turismo

Olivér Várhelyi (Ungheria): Salute e benessere animale

Michael McGrath (Irlanda): Democrazia, giustizia e stato di diritto

Valdis Dombrovskis (Lettonia): Economia e produttività, implementazione e semplificazione

Andrius Kubilius (Lituania): Difesa e spazio

Christophe Hansen (Lussemburgo): Agricoltura e alimentazione

Glenn Micallef (Malta): Equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport

Wopke Hoekstra (Paesi Bassi): Clima, crescita pulita e obiettivi net-zero

Piotr Serafin (Polonia): Bilancio, anti-frode, pubbliche amministrazioni

Maria Luís Albuquerque (Portogallo): Servizi finanziari

Roxana Mînzatu (Romania): Persone, competenze e preparazione

Maroš Šefcovic (Slovacchia): Commercio e sicurezza economica, relazioni interistituzionali e trasparenza

Marta Kos (Slovenia): Allargamento

Jessika Roswall (Svezia): Ambiente, resilienza idrica ed economia circolare competitiva

Questi i nomi che, dopo il via libera dei gruppi di maggioranza, sono stati presentati alla Conferenza dei capigruppo del Parlamento europeo, che nei prossimi giorni metterà in agenda le audizioni per ogni singolo commissario proposto da von der Leyen.

Alla fine di questo processo conoscitivo, orientativamente tra novembre e dicembre prossimi, l’Europarlamento sarà chiamato al voto per ufficializzare la squadra della nuova Commissione europea.

