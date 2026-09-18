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Ue: via libera agli Stati per tassare gli extraprofitti energetici.**

Ue: via libera agli Stati per tassare gli extraprofitti energetici.**

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Ue: via libera agli Stati per tassare gli extraprofitti energetici.** Adnkronos

(Adnkronos) – Nell’Ecofin informale di oggi a Dublino “parleremo” della eventuale tassazione dei cosiddetti extraprofitti delle società energetiche, che è una materia “nelle mani degli Stati membri: possono decidere di tassarli. Se necessario, siamo pronti a discuterne e aiutarli” a disegnare misure ad hoc, ma “in questa fase non prevediamo una proposta a livello Ue” sulla materia. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis, oggi a Dublino a margine dell’Eurogruppo. I singoli Stati membri, se lo ritengono opportuno, “possono procedere con la tassazione” delle imprese a livello nazionale, ha concluso.  

economia

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Redazione Key4biz

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