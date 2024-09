UE: si dimette Breton, il nemico delle Big Tech

In una lettera le ragioni della decisione fulminea di lasciare il posto in Commissione. Il commissario al mercato Interno Thierry Breton punta il dito puntato dritto contro la Presidente Ursula von der Leyen, “ha chiesto alla Francia di ritirare il mio nome”, il giorno prima dell’annuncio dei nomi della squadra dei nuovi commissari.

Fibercop, Tim, Open Fiber, Vodafone-Fastweb, Sparkle: l’autunno caldo delle telecomunicazioni. Fibercop e Open Fiber alle prese con la consultazione Infratel sui civici di prossimità, Tim in cerca di nuove fonti di ricavi, in attesa dell’arrivo sul mercato della nuova Fastweb dopo la fusione con Vodafone. Silenzio su Sparkle.

OpenAI o1 pensa davvero? Se la risposta è “si” commette gli stessi errori dell’uomo. Il nuovo modello non fa miracoli, semplicemente ci mette più tempo a commettere gli stessi errori di prima, con la capacità, tutta “umana”, di girare il discorso a suo favore.

