La Commissione europea ha presentato il tanto atteso piano post Covid-19, tutto centrato sulla crescita sostenibile, l’innovazione tecnologica e il sostegno alle imprese.

Si chiama “Next generation EU” ed è dedicato nelle intenzioni proprio alle nuove generazioni e al futuro dell’Unione europea.

"This is Europe's moment. Our willingness to act must live up to the challenges we are all facing."



