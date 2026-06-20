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Ue, Orcel (Unicredit): “Ue sa cosa deve fare, troppe barriere”

Ue, Orcel (Unicredit): “Ue sa cosa deve fare, troppe barriere”

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Ue, Orcel (Unicredit): “Ue sa cosa deve fare, troppe barriere” Adnkronos

(Adnkronos) – L’Europa sa cosa fare ma al momento dell’esecuzione manca “la volontà politica” concreta. Così l’ad di Unicredit Andrea Orcel nel corso di un panel a Fii Priority Europe a Roma. 

“Abbiamo avuto varie tensioni” con il Covid, la guerra in Ucraina e ora il Medio Oriente e “l’Europa sa benissimo cosa deve fare ma non c’è stata la volontà politica di agire in modo esecutivo”, sottolinea Orcel. “Tutti sanno quali siano le ambizioni, il piano e cosa fare, il problema è che quando bisogna passare all’esecuzione non lo facciamo”.  

Come Unicredit, afferma, “l’idea è di non aspettare che gli altri facciano quello che dobbiamo fare e spingere per fare la nostra parte”. L’ad di Unicredit si è poi soffermato sulle “troppe barriere e tariffe” ancora presenti sul mercato Ue: “Tutte queste barriere non dovrebbero esistere”, scandisce.  

economia

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Redazione Key4biz

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