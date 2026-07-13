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Ue: nuove regole social per minori, la proposta di von der Leyen dopo l’estate

Ue: nuove regole social per minori, la proposta di von der Leyen dopo l’estate

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Ue: nuove regole social per minori, la proposta di von der Leyen dopo l’estate Adnkronos

(Adnkronos) – La Commissione Europea “presenterà una proposta dopo l’estate” sull’accesso ai social media per i minorenni. Lo dice la presidente Ursula von der Leyen, a Bruxelles, presentando le conclusioni del comitato speciale per la sicurezza dei minori online, insieme ai copresidenti Maria Melcior e Jorg Fegert.  

“Dobbiamo stabilire un’età per accedere legalmente ai social”, spiega von der Leyen, ricordando che “ci vorrà tempo” per avere questo cambiamento culturale, come “ci è voluto tempo per rendere obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza” in automobile. Per la presidente, non ci dovrebbe essere “alcun accesso allo schermo sotto i tre anni di età”.  

In seguito, l’accesso dovrebbe essere possibile solo sotto controllo di genitori o insegnanti, ha aggiunto. La Commissione pensa a un “accesso graduale e per fasi, per differenti fasce di età”. Gli esperti, ha notato von der Leyen, suggeriscono che dai 13 anni in su dovrebbe essere consentito un “accesso graduale”, da soli, a seconda delle “prove” che le piattaforme possono fornire sul grado di sicurezza del loro social per i minori. “Personalmente lo trovo un approccio molto convincente”, ha concluso von der Leyen. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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