Qualcomm ha ricevuto un’altra multa dall’UE per violazione della concorrenza. In una lunga inchiesta durata dieci anni, la Commissione europea ha multato la società di 242 milioni di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato nei chipset 3G.

L’accusa

Secondo la Commissione Qualcomm ha venduto sottocosto, con l’obiettivo di costringere il suo concorrente Icera fuori dal mercato.

Ciò è illegale secondo le norme antitrust dell’UE, in quanto l’abuso della sua posizione dominante ha impedito la concorrenza e l’innovazione nel mercato e ha limitato la scelta a disposizione dei consumatori.

La decisione ha rilevato che Qualcomm deteneva una posizione dominante nel mercato globale del chipset UMTS in banda base tra il 2009 e il 2011. La società deteneva una quota di mercato di circa il 60% o quasi tre volte la quota di mercato del suo principale concorrente. Il mercato ha anche mostrato forti barriere all’entrata, con significativi investimenti iniziali richiesti in ricerca e sviluppo, nonché misure per superare i diritti di proprietà intellettuale di Qualcomm.

L’indagine ha rilevato che Qualcomm ha abusato di questa posizione dominante tra la metà del 2009 e la metà del 2011 impegnandosi in “prezzi predatori”. Qualcomm ha venduto alcune quantità di tre dei suoi chipset UMTS sottocosto a Huawei e ZTE, due clienti strategicamente importanti, con l’intenzione di eliminare Icera, il suo principale concorrente all’epoca nel segmento di mercato che offre prestazioni avanzate di velocità dati.

La conclusione della Commissione si è basata su un test costo-prezzo per i tre chipset Qualcomm in questione, nonché su un’ampia gamma di prove qualitative “che dimostrano la logica anticoncorrenziale legata alla condotta di Qualcomm, intesa a impedire l’espansione di Icera e la creazione di presenza sul mercato”, ha dichiarato la Commissione.

La multa rappresenta l’1,27 percento del fatturato di Qualcomm nel 2018 e mira anche a dissuadere gli operatori di mercato dall’impegnarsi in tali pratiche anticoncorrenziali in futuro. All’inizio del 2018, la Commissione ha comminato una multa di circa 1 miliardo di euro da parte di Qualcomm che abusava della sua posizione dominante sui chip LTE.

Qualcomm farà ricorso

Qualcomm ha dichiarato di voler appellarsi al Tribunale dell’Unione Europea.

La società ha respinto l’argomento della Commissione, affermando che i clienti hanno scelto i propri prodotti a causa della qualità superiore piuttosto che del prezzo più basso e non esiste una base economica per la teoria dei prezzi sottocosto.

Inoltre, le presunte infrazioni si sono verificate “in un periodo di tempo molto breve e per un volume molto piccolo di chip” e Icera è rimasta attiva sul mercato per diversi anni dopo la sua acquisizione da parte di Nvidia.