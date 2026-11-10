Ue, Letta: “Mercati nazionali separati ci rendono più vulnerabili”

“Abbiamo mantenuto energia, comunicazioni e finanza entro i confini nazionali per ragioni di sicurezza. Oggi quella frammentazione ci rende più vulnerabili: limita gli investimenti, ostacola la crescita delle imprese e accresce le dipendenze europee. Completare il mercato unico è una condizione per tornare a essere competitivi e capaci di scegliere il nostro futuro.

Serve un mercato unico 2.0, con la dimensione necessaria per competere e condizioni semplici e prevedibili per attrarre capitali. Gli investitori hanno alternative e l’Europa non può permettersi lentezze e frammentazioni. L’euro dimostra che una capacità comune europea può rafforzarci senza cancellare le identità nazionali. Abbiamo una finestra di opportunità: dobbiamo utilizzarla prima che le nostre dipendenze si consolidino”. Lo ha detto Enrico Letta, intervenendo al primo Forum della Regolazione, promosso dalla Fondazione PwC Italia ETS a Roma.

Una tesi, quella espressa da Letta, sostenuta da tempo dall’ex premier, che già due anni fa spingeva per una maggiore integrazione dei mercati nell’ottica di un vero mercato unico europeo.

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