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Ue lancia missione in Armenia: fronte comune contro minacce ibride

Ue lancia missione in Armenia: fronte comune contro minacce ibride

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Ue lancia missione in Armenia: fronte comune contro minacce ibride Adnkronos

(Adnkronos) – Il Consiglio Ue ha lanciato oggi la missione civile Eupm Armenia, che mira ad aiutare le autorità di Erevan a contrastare le “minacce ibride” alla propria sicurezza. Nata formalmente il 26 aprile scorso, la missione riguarda anche la manipolazione dell’informazione dall’estero, un altro campo in cui la Russia è versata, e i flussi finanziari illeciti. La missione, nata su richiesta di Erevan, fornirà consigli ed assistenza tecnica all’Armenia per contrastare questi fenomeni.  

“La scorsa settimana – dichiara l’Alta Rappresentante Kaja Kallas – l’Ue ha presentato un importante pacchetto di sostegno economico e politico per l’Armenia, volto a contrastare le pressioni russe. Oggi, inviamo una nuova missione Ue sul territorio”.  

“Esperti dell’Unione – continua – supporteranno le autorità armene nell’affrontare le minacce informatiche e la disinformazione, nonché nel contrastare i flussi finanziari illeciti. L’Ue è la principale sostenitrice di un’Armenia resiliente e indipendente e del diritto del popolo armeno di scegliere il proprio destino. Faremo in modo che l’Armenia – conclude – non debba affrontare da sola le coercizioni esterne”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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