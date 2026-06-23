Ue-Kazakistan: accordo su voli, materie prime e Global Gateway

(Adnkronos) – I presidenti Ue Ursula von der Leyen e António Costa, hanno accolto oggi a Bruxelles Kassym-Jomart Tokayev, presidente del Kazakistan. Durante la visita, informa la Commissione, l’Ue e il Kazakistan hanno firmato una dichiarazione congiunta, nonché diversi accordi, per esempio sulla connettività, in particolare nel settore aereo, e sulle materie prime critiche. Astana e Bruxelles si sono inoltre impegnate a dare seguito agli investimenti previsti dalla strategia Global Gateway.

Per von der Leyen “il Kazakistan è una porta d’accesso globale, così come l’Asia centrale. La visita odierna del presidente Tokayev testimonia la crescente partnership tra l’Unione europea e il Kazakistan. Siamo pronti a trasformare questa porta d’accesso in un percorso per la creazione di posti di lavoro, opportunità commerciali e prosperità comune. Dopo il successo del nostro primo vertice Ue-Asia centrale dello scorso anno, la nostra strategia Global Gateway continuerà ad avvicinare le nostre regioni”.

L’accordo sull’aviazione firmato oggi, secondo la Commissione, migliorerà la connettività aerea tra l’Ue e il Kazakistan e offrirà nuove opportunità commerciali alle compagnie aeree europee. In base all’accordo, tutte le compagnie aeree dell’Ue potranno operare voli tra il Kazakistan e uno qualsiasi dei 17 Stati membri che abbiano un accordo sui servizi aerei con il Kazakistan. Questo in contrasto con la situazione attuale, in cui generalmente sono le compagnie aeree di proprietà e controllate dagli Stati membri in questione, o dai loro cittadini, a beneficiarne. I negoziati per arrivare a questo accordo sono durati oltre vent’anni.

Nell’ambito del programma Global Gateway, è stato anche firmato un accordo quadro di prestito fino a 150 milioni di euro tra la Banca europea per gli investimenti e la compagnia stradale nazionale kazaka. Con una garanzia dell’Ue, questa operazione finanzierà il miglioramento delle strade kazake lungo il Corridoio di trasporto transcaspico, che creerà nuove rotte commerciali dirette Est-Ovest e ridurrà la dipendenza dai Paesi limitrofi (cioè dalla Russia). L’accordo arriva dopo che, lo scorso ottobre, a sostegno della modernizzazione del porto di Aktau.

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e il governo kazako hanno firmato un memorandum d’intesa a sostegno dello studio di fattibilità per la costruzione di un laboratorio chimico-analitico accreditato a livello internazionale per materie prime critiche ad Astana. I laboratori chimico-analitici testano sostanze come le materie prime critiche per verificarne la sicurezza e la qualità.

I negoziati su un accordo in materia di visti e di riammissione tra la Commissione Europea e il Kazakistan si sono conclusi con successo, aprendo le procedure interne per la loro adozione. Una volta adottato, l’accordo sulla facilitazione dei visti semplificherà la procedura per i cittadini kazaki per richiedere un visto Ue di breve durata, rafforzando i contatti tra i cittadini. Nel frattempo, l’accordo di riammissione faciliterà l’applicazione delle norme Ue in materia di migrazione a pochi giorni dalla piena entrata in vigore del Patto su migrazione e asilo.

A margine dell’incontro dei leader, il commissario per il Commercio Maroš Šefčovič, e il presidente Tokayev hanno presieduto una tavola rotonda commerciale con diverse aziende europee pronte a fare affari in Kazakistan. In questo contesto, il Kazakistan ha firmato un accordo per l’acquisto di un massimo di 50 aerei Airbus.



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