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Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migrantinews

Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migrantinews

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Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migrantinews Adnkronos

(Adnkronos) – La seconda giornata di lavori del Consiglio europeo si è aperta con la difficile discussione sul prossimo bilancio europeo per il settennato 2028-2034. Sul tavolo anche competitività, difesa, migrazione, droghe e allargamento, dopo un primo giorno all’insegna dell’Ucraina e delle discussioni su come proteggersi dalle pratiche commerciali sleali della Cina. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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