Ue: “Fondo Unico per AI, Spazio, Difesa e green tech”

Sommario: Oggi in primo piano le parole della presidente della Commissione europea alla Conferenza annuale sul Bilancio UE 2025.

Ursula von der Leyen propone la creazione di un fondo unico per la competitività. L’obiettivo è concentrare gli investimenti strategici su AI, spazio, difesa e tecnologie verdi. Il piano mira a rafforzare l’autonomia industriale e tecnologica dell’Europa.

PNRR. Il nuovo aggiornamento riduce gli investimenti su idrogeno e colonnine elettriche, puntando invece su biometano e fotovoltaico. Restano invariate le risorse totali. La revisione riflette un riorientamento delle priorità energetiche nazionali.

Euro digitale. La nuova moneta potrebbe entrare in funzione entro metà 2028, secondo Piero Cipollone della BCE. Il progetto mira a garantire un’infrastruttura pubblica per i pagamenti digitali. Poste Italiane potrebbe avere un ruolo chiave come canale di accesso per i cittadini

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz