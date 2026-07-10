UE: “Facebook e Instagram creano dipendenza”. Meta sotto accusa per violazione del DSA

Oggi in primo piano l’accusa preliminare a Meta da parte della Ue.

Instagram e Facebook sono progettate per creare un rapporto di dipendenza da parte degli utenti e la Commissione Ue fissa dei correttivi, fra cui lo stop allo scorrimento infinito e ai video automatici. Henna Virkkunen (Ue): “Gli strumenti di mitigazione adottati dalla piattaforma non sono sufficienti. Possono essere facilmente ignorati dagli utenti”.

Xavier Niel (Gruppo iliad) diventa primo azionista di Vodafone in Uk, rilevando il 16,2% di Vodafone Group dagli emiratini di Emirates telecommunications.

Google Wallet, arriva l’identificazione digitale senza documenti negli aeroporti USA.

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