La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Mark Carney hanno lanciato l'Alleanza internazionale OceanEye per il Sistema globale di osservazione degli oceani in occasione di un evento di alto livello tenutosi a New York.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Primo Ministro del Canada Mark Carney hanno lanciato l’Alleanza internazionale OceanEye per il Sistema globale di osservazione degli oceani in occasione di un evento di alto livello a New York.

Osservazione oceanica strategica

Tenutosi durante la settimana di alto livello dell’81a Assemblea generale dell’Onu, l’evento ha riunito capi di Stato e di governo, ministri e parti interessate per rafforzare il sostegno all’osservazione globale degli oceani. Un’osservazione oceanica affidabile è essenziale per la navigazione sicura, le previsioni meteorologiche, le previsioni climatiche, la protezione costiera e una fiorente economia blu. Finora, 30 paesi hanno aderito all’alleanza.

Come finanziamento iniziale, l’UE ha aumentato i fondi per le attività di osservazione oceanica con ulteriori 92 milioni di euro. Il copresidente dell’OceanEye International Alliance, Canada, ha stanziato 82 milioni di dollari canadesi in cinque anni per ampliare la capacità del Canada di osservare gli oceani. Complessivamente, gli impegni assunti finora da tutti i paesi partner ammontano ad almeno 211 milioni di euro, con una combinazione di contributi finanziari, supporto in natura e fornitura di risorse quali navi da ricerca, sensori, droni e infrastrutture per l’elaborazione dei dati.

Gli impegni sosterranno:

* la manutenzione delle piattaforme di osservazione esistenti;

* la colmatura di lacune critiche nei dati;

* il rafforzamento del Segretariato del Sistema Globale di Osservazione degli Oceani (GOOS);

* i centri di coordinamento del GOOS;

* e il rafforzamento del centro di segnalazione dati OceanOPS

Chi aderisce all’Alleanza Internazionale OceanEye (c’è anche l’Italia)

In totale, 31 membri hanno aderito all’Alleanza Internazionale OceanEye, tra cui l’UE e 30 paesi (Angola, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Capo Verde, Costa Rica, Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Madagascar, Malta, Mauritius, Messico, Norvegia, Namibia, Palau, Portogallo, Slovenia, Corea del Sud, Spagna, Paesi Bassi, Isole Faroe e Regno Unito).

Von der Leyen: “Necessario raccogliere i dati per comprendere i nostri oceani”

Aprendo l’evento, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto che: “Con il rapido cambiamento del mondo sottomarino, l’osservazione degli oceani ci fornisce occhi e orecchie sotto le onde. Con OceanEye, possiamo raccogliere i dati necessari per comprendere e proteggere i nostri oceani. E con la nostra Alleanza OceanEye, avremo una rete vitale in tutto il mondo. Per una vita migliore con e sul nostro pianeta blu.”

Carney: “Osservazione condivisa moltiplica l’impatto”

Il Primo Ministro del Canada, Mark Carney, ha aggiunto: “L’oceano che condividiamo non può essere compreso o protetto da una sola nazione. Ciò che nessuno di noi può fare individualmente, possiamo realizzarlo insieme. Ogni osservazione condivisa moltiplica l’impatto. Questo è ciò che questa Alleanza costruisce: un quadro che nessuno di noi potrebbe vedere da solo e che nessuno di noi può permettersi di perdere”.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (IOC UNESCO) e l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), le due organizzazioni co-sponsor del Sistema Globale di Osservazione degli Oceani. L’UE e il Canada collaboreranno ora con i partner per migliorare il coordinamento dell’osservazione oceanica globale e far crescere ulteriormente l’alleanza. Un prossimo evento è previsto alla COP31.

Contesto

Nell’ambito di questo più ampio pacchetto di sostegno, l’Unione Europea sta fornendo un contributo sostanziale di 92 milioni di euro nell’ambito di Horizon Europe, dimostrando il suo fermo impegno a rafforzare l’osservazione oceanica globale.

Questo contributo è ripartito in 3 azioni:

* 50 milioni di euro per sostenere direttamente le reti di osservazione del Sistema Globale di Osservazione degli Oceani (GOOS), compreso il dispiegamento di ulteriori apparecchiature in alto mare e l’ottimizzazione del sistema di osservazione;

* 30 milioni di euro per sviluppare tecnologie innovative per l’osservazione oceanica attraverso un bando del Consiglio Europeo per l’Innovazione;

* 12 milioni di euro per salvaguardare e mantenere flussi di dati marini in situ internazionali cruciali, attraverso EMODnet for Global.

Nell’ambito del contributo dell’UE all’alleanza OceanEye International, il Commissario per la pesca e gli oceani Costas Kadis firmerà oggi un Memorandum d’intesa che sancisce formalmente un partenariato strategico a lungo termine con la Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’UNESCO, cristallizzando l’impegno dell’UE a sostegno dell’Osservazione Globale degli Oceani.

Il Sistema Globale di Osservazione degli Oceani (GOOS), co-sponsorizzato dalla IOC, dall’UNESCO e dall’OMM, fornisce circa 120.000 osservazioni al giorno da 8.000 piattaforme gestite da 64 paesi e 17 reti di osservazione globali.

Queste osservazioni sono indispensabili per comprendere e prevedere il tempo e il clima, migliorare la sicurezza marittima, proteggere le comunità costiere, sostenere la biodiversità marina e consentire attività economiche oceaniche sostenibili.

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