Ue, Crosetto: “Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia”

(Adnkronos) – In Europa noi “abbiamo l’Antitrust. Obblighiamo le nostre aziende a rimanere piccole ma a scontrarsi con aziende in altre regioni del mondo che sono sempre più grandi. Ed è una follia”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante il forum Fii Priority Europe di Roma, segnalando il tema dell’antitrust e il nodo regolatorio in Europa come freni per la capacità di crescita. “Quando le aziende si fondono” l’Europa “le blocca”, ha detto ancora. “Sullo Spazio siamo fermi da mesi perché l’Europa dice ‘no, rimanete piccoli'”.

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