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Ue-Cina: Sefcovic e Wang a confronto sul commercio a Bruxelles

Ue-Cina: Sefcovic e Wang a confronto sul commercio a Bruxelles

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Ue-Cina: Sefcovic e Wang a confronto sul commercio a Bruxelles Adnkronos

(Adnkronos) – Il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic riceve oggi a Bruxelles il ministro al Commercio della Repubblica Popolare Cinese Wang Wentao per colloqui su “un’ampia gamma di argomenti” di interesse comune. Lo dice il portavoce al Commercio della Commissione Olof Gill, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Per la Commissione, “il dialogo è la massima priorità” nei rapporti con Pechino, aggiunge, sottolineando che i contatti devono “produrre risultati”.  

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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