UE, 500 milioni di euro per le nuove AI Factory

Oggi in primo piano le fabbriche europee dell’AI.

Ne sorgeranno di nuove in Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Polonia e Slovenia entro il 2026. In totale l’Europa ne conta 13, c’è anche l’Italia.

Sempre l’AI protagonista anche nell’accordo firmato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da CDP per favorire programmi di investimento in infrastrutture sociali e sostenibili abilitati all’utilizzo di questa tecnologia da parte della PA.

I dazi di Trump stanno avendo effetti pensanti sui mercati finanziari e le economie di molti Paesi del mondo, in particolare Canada, Messico e Ue. Le grandi imprese pronte all’esodo dall’Europa verso gli Stati Uniti?

