Ucraina, Zelensky vuole rimpasto di governo: nuovo premier, altro incarico per Svyrydenko

(Adnkronos) –

Volodymyr Zelensky annuncia cambiamenti nel governo: propone la sostituzione della premier Yulia Svyrydenko e nuovi vertici per le forze dell’ordine. “Sono grato a Yulia per il suo lavoro chiaro, costante ed efficace in qualità premier, per i suoi anni di servizio”, ha scritto in su X il presidente ucraino. “Le ho offerto l’opportunità di guidare una nuova e importante area di relazioni con un partner chiave”, ha aggiunto.

“L’Ucraina sta cambiando la sua strategia politica – esordisce il lungo post di Zelensky – Ogni area prioritaria della politica estera sarà assegnata a una persona in particolare con esperienza comprovata”. “Fra le più importanti tra queste aree ci sono gli Stati Uniti e i nostri accordi sulle licenze per la produzione di sistemi Patriot”, continua, passando poi al “progetto europeo anti-missili balistici, che potrebbe diventare uno dei passi più significativi per rafforzare l’Europa in questo decennio”. Quindi, prosegue Zelensky, l’Unione Europea, con la necessità di “progressi chiari verso l’adesione dell’Ucraina e legami più profondi in ogni settore”. Il post cita quindi “i Paesi vicini all’Ucraina”, con “i rapporti che richiedono una nuova base”, e indica in particolare Polonia e Ungheria. Focus anche per Medio Oriente e “regione del Golfo” come “una delle aree globali più promettenti per la cooperazione in materia di sicurezza ed economica”. Poi, “la Cina e le organizzazioni internazionali cruciali che influenzano le decisioni globali e possono fare di più per aiutare a porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina”.

Anche all'”interno” dell’Ucraina ci sono, secondo Zelensky, “nuove sfide e nuovi compiti”. “Deve essere rafforzato in modo significativo il lavoro nelle regioni al fronte e al confine”, che “subiscono attacchi russi ogni giorno”, scrive il leader ucraino, che si aspetta un aumento delle “forniture delle armi di cui ha bisogno il nostro esercito, compresi tutti i tipi di droni”. E, insiste, “prepararsi per l’inverno è una priorità estremamente importante”.

“Va accelerata – scrive ancora – la trasformazione delle aziende statali, da cui dipende in modo significativo la resilienza dell’Ucraina”. E, annuncia il presidente, “in Ucraina inizieranno cambiamenti nel personale per garantire l’attuazione della strategia politica aggiornata”. “Abbiamo discusso i dettagli con la premier – riferisce – Abbiamo concluso che questi cambiamenti richiedono un rinnovamento del Consiglio dei ministri”. “Ci saranno anche cambiamenti tra i vertici delle agenzie di forze dell’ordine”, conclude.

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