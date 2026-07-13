Ucraina: Ue, “avanti con le riforme, lavoriamo con ogni governo”

(Adnkronos) – Anche se la nomina del governo è “un affare interno” dell’Ucraina, per l’Ue è “importante che ci sia un interlocutore e che il lavoro sulle riforme continui”. Lo sottolinea l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri, dopo che ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la destituzione della premier Yulia Svyrydenko. “Lavoriamo con chiunque governi”, conclude Kallas.

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