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Ucraina: Ue, “avanti con le riforme, lavoriamo con ogni governo”

Ucraina: Ue, “avanti con le riforme, lavoriamo con ogni governo”

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Ucraina: Ue, “avanti con le riforme, lavoriamo con ogni governo” Adnkronos

(Adnkronos) – Anche se la nomina del governo è “un affare interno” dell’Ucraina, per l’Ue è “importante che ci sia un interlocutore e che il lavoro sulle riforme continui”. Lo sottolinea l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri, dopo che ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la destituzione della premier Yulia Svyrydenko. “Lavoriamo con chiunque governi”, conclude Kallas. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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