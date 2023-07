I supporters repubblicani in disaccordo con le politiche di sostegno all’Ucraina: Washington sta facendo troppo. In vista delle elezioni presidenziali del 2024, un campanello di allarme per l’amministrazione Biden? Il nuovo sondaggio del Pew Research Center.

Troppi aiuti a Kiev, la maggioranza repubblicana prende posizione

Sono passati più di 500 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina voluta dalla Russia. Negli Stati Uniti il piano di aiuti finanziari, umanitari e militari approvato dall’amministrazione americana guida da Joe Biden ha perso molto del sostegno iniziale da parte dell’opinione pubblica statunitense.

Secondo un sondaggio del Pew Research Center, oggi il 44% dei sostenitori del Partito repubblicano considerano troppi gli aiuti offerti all’Ucraina. Dello stesso avviso il 14% dei democratici.

Complessivamente, il 28% dei cittadini americani non è d’accordo con le politiche di Biden sull’Ucraina, mentre un 41% lo considera giusto e un 16% non sufficiente.

Sempre meno democratici chiedono di fare di più

Interessante notare che da marzo 2022 a giugno 2023, i repubblicani che considerano troppi gli aiuti offerti a Kiev sono andati crescendo, da appena il 9% iniziale al 32% di settembre 2022, fino al 40% di gennaio di quest’anno e quindi al 44% dello scorso giugno.

Altalenante, invece, il punto di vista dei democratici sulla faccenda, con un giudizio favorevole agli aiuti che ha raggiunto il 45% dei consensi a settembre 2022, per poi scendere al 40% a gennaio di quest’anno e risalire al 44% a giugno 2023.

Netto calo, invece, tra i democratici che chiedono di fare di più per Kiev: passati dal 38% del marzo 2022 all’attuale 19%.

L’opinione pubblica americana spaccata su Kiev

Sempre alta rimane l’attenzione del pubblico, che nel 59% dei casi dice di seguire costantemente le notizie relative al conflitto.

Il 32% degli americani sostiene che l’aggressione russa all’Ucraina rappresenti una grave minaccia anche per gli Stati Uniti. Un’eguale percentuale, al contrario, la considera una minaccia minore, mentre un 11% la giudica non una minaccia per il Paese a stelle e strisce.

Il 39% degli americani, infine, ha approvato e tuttora approva la risposta dell’amministrazione Biden all’azione di Mosca in Ucraina, ma un 35% si è detto in disaccordo (insicuro sul giudizio un buon 25%).

Strada in salita per una seconda amministrazione Biden

Dati da tenere in conto per lo staff del Presidente degli Stati Uniti, che a novembre 2024 dovrà sfidare di nuovo Donald Trump per conquistare il secondo mandato come inquilino della Casa Bianca.

Secondo un recente sondaggio condotto da Apc-Norc, molti elettori non sono molto propensi a votare di nuovo Biden, soprattutto per le sue condizioni fisiche e per l’età avanzata: solo il 33% approvava le politiche di Biden e solo il 31% è d’accordo con le sue dichiarazioni su migranti e armi da fuoco. Un percorso verso le presidenziali USA che appare tutto in salita.