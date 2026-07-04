Ucraina-Russia, telefonata Putin-Trump. Zelensky: “Chance reale di porre fine alla guerra”

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Donald Trump in campo, di nuovo, per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti, nell’Independence Day americano, sente prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi il presidente russo Vladimir Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi: la Russia ha colpito negli ultimi giorni edifici civili a Kiev e Kharkiv, l’Ucraina risponde all’aggressione con raid di droni e missili contro raffinerie e impianti petroliferi.

“C’è una reale possibilità di porre fine a questa guerra” con la Russia secondo Zelensky. Ma “la determinazione americana avrà un’importanza decisiva”, sottolinea il presidente ucraino dopo una conversazione “molto positiva” con Trump. I due leader si vedranno tra pochi giorni a Ankara, in Turchia, per il vertice Nato del 7 e 8 luglio. E proprio prima dell’appuntamento dell’Alleanza Atlantica ecco il nuovo contatto diretto tra Trump e Putin. Il 250esimo compleanno degli Stati Uniti è l’opportunità per una telefonata di un’ora e 25 minuti, come riferisce Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino: “I presidenti hanno affrontato la questione di una soluzione in Ucraina, tenendo conto in particolare dell’imminente partecipazione di Donald Trump al vertice Nato in Turchia del 7 e 8 luglio”. La telefonata, secondo Mosca, è stata un’iniziativa americana: “Gli Stati Uniti hanno avviato la conversazione tra Putin e Trump, un fatto molto significativo”.



E’ l’agenzia Tass a riportare nel dettaglio il resoconto di Ushakov. “Putin ha confermato l’invito a Trump per una visita in Russia”. Il numero 1 del Cremlino e quello della Casa Bianca “hanno discusso della situazione in Ucraina, con il presidente degli Stati Uniti che ha confermato la sua disponibilità a facilitare la ricerca di soluzioni pacifiche e ha affermato la necessità di risolvere il conflitto ucraino il più rapidamente possibile per realizzare il potenziale della cooperazione economica russo-americana. I due leader hanno concordato di rimanere in contatto e di risentirsi presto”, afferma il consigliere. Trump è pronto a riprendere il dialogo diretto con Mosca: “Steve Witkoff e Jared Kushner si sono detti disponibili a tornare a Mosca”, dice Ushakov, evidenziando che “la conversazione tra Putin e Trump è stata professionale e molto costruttiva, ha consentito una discussione franca su questioni bilaterali e internazionali”.

Negli ultimi giorni, la Russia ha rivendicato la conquista della città di Konstantinovka, che rappresenterebbe uno snodo cruciale nella campagna militare per il controllo del Donbass. L’Ucraina smentisce la versione di Mosca, che – a quanto pare – è stata illustrata nella telefonata. “Putin ha informato Trump sulla reale situazione sul campo di battaglia nel Distretto Militare Nordorientale, anche nel contesto della liberazione di Konstantinovka”, dice Ushakov.

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