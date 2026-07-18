Ucraina-Russia, Cavo Dragone: “Kiev sta ribaltando le sorti della guerra”

(Adnkronos) –

L’Ucraina sta ribaltando le sorti della guerra con la Russia: le capitali occidentali sono sempre più convinte che Kiev stia invertendo il trend del conflitto. È d’accordo anche l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, attuale presidente del comitato militare della Nato, stando a quanto dichiara in un’intervista concessa al Kyiv Independent. “Condivido questa valutazione perché ho informazioni fornite dal quartier generale della Nato, quindi è ciò che vediamo”, afferma, sottolineando che Kiev sta “guadagnando, non perdendo” terreno e che potrebbe esserci la “frustrazione” di Mosca dietro alla sua “forte reazione”. Difficile, tuttavia, arrivare a definire cosa potrebbe rappresentare una vittoria da parte dell’Ucraina, prosegue: “Non riesco davvero a immaginare qualcosa come la semplice riconquista di territorio da parte dell’Ucraina o la resa della Russia. È qualcosa a cui dobbiamo pensare con molta, molta cautela”.

Il primo obiettivo della Nato è quello di raggiungere un cessate il fuoco al fine di potersi sedere al tavolo e iniziare a discutere di una pace duratura per l’Ucraina, afferma l’ex capo di Stato maggiore italiano. In parallelo, l’Alleanza sta ricevendo una “grande quantità di informazioni” relative alla conduzione di una guerra moderna attraverso il Centro di analisi condivisa, addestramento ed educazione (Jatec) in Polonia, che utilizza anche per “articolare l’addestramento” degli operatori Nato. “Questo è qualcosa di molto, molto prezioso per noi”, spiega Cavo Dragone, sottolineando che l’utilizzo dei droni e la produzione massiccia sono “un problema” per gli alleati, “insieme alla guerra elettronica e alla velocità: velocità nell’adattarsi, velocità nell’utilizzare tutta l’innovazione e nell’avere quell’innovazione disponibile sul campo”. Elementi che la Nato sta imparando dagli ucraini, aggiunge.

Alla domanda se tali lezioni possano rivelarsi utili in un potenziale futuro conflitto tra Nato e Russia, l’ammiraglio evidenzia nuovamente l’importanza di studiare la guerra moderna, ma aggiunge che la deterrenza dell’Alleanza “deve essere proiettata nel futuro per cercare di capire quale sarà l’evoluzione della minaccia. La Nato ha due principali minacce, che sono la Russia nell’ambito convenzionale e i gruppi terroristici nell’ambito non convenzionale”, spiega, ed è dunque necessario cercare di capire come tali minacce possano evolversi e adattarsi si conseguenza. In questo, “il punto di partenza dal teatro ucraino è inestimabile”.

Secondo Cavo Dragone, lo scenario preventivato da diverse agenzie di intelligence occidentali, secondo cui la Russia potrebbe preparare qualche tipo di operazione ostile sul territorio delle nazioni baltiche o della Polonia, è “realistico nella misura in cui definiamo la Russia come una minaccia. È una minaccia perché la Russia potrebbe fare questo tipo di mossa. Ma è anche qualcosa per cui dobbiamo essere preparati, e dobbiamo essere pronti a infliggere loro molto più danno rispetto al vantaggio che potrebbero ottenere da questo tipo di decisione. E lo stiamo facendo”, afferma, sottolineando che se Mosca attaccasse finirebbe per perdere “molto, molto più” di quanto potrebbe guadagnare, “e siamo pronti”.

Come ricorda la testata, nel corso di esercitazioni congiunte gli operatori ucraini di droni hanno sconfitto le forze Nato: un segnale del fatto che la Russia stessa potrebbe essere in grado di fare lo stesso. Cavo Dragone ricorda che Mosca dovrebbe reintegrare le proprie scorte e reclutare più personale, ma ha anche “molta esperienza” che “custodirà gelosamente”. Di contro, l’Alleanza sta anche ottenendo informazioni su come combattono i russi dai partner ucraini: un elemento che andrebbe a “bilanciare la situazione”, spiega. Nel mentre, gli alleati stanno già riadattando i propri obiettivi di capacità per il futuro “per trovare il giusto equilibrio tra le armi convenzionali tradizionali e le nuove armi tecnologicamente avanzate, e anche armi economiche, ‘good enough’ (“sufficientemente buone”), che possano essere utilizzate in questo tipo di teatro”.

Sul versante del raggiungimento dell’obiettivo di spesa del 5% del pil, il presidente del comitato militare della Nato afferma che i Paesi alleati si stanno “muovendo nella direzione giusta”, ricordando al contempo che il 2026 è il primo dei dieci anni a disposizione per raggiungere quella cifra, divisa in 3,5% per i requisiti fondamentali della difesa e l’1,5% per la spesa più ampia legata alla sicurezza. “Anche l’industria sta cambiando molto per essere in grado di soddisfare i nostri requisiti”, prosegue, ammettendo che serve “fare di più” nell’ambito della velocità degli appalti. “Stiamo anche facendo un buon lavoro sui requisiti condivisi tra più nazioni”, elemento che garantisce scala di produzione e riduzione dei costi, prosegue: “Penso che dovremmo essere soddisfatti”.

Rispetto al personale, invece, Cavo Dragone riconosce che potrebbe trattarsi di un “collo di bottiglia” ma che l’Alleanza dispone degli “strumenti per cercare di evitarlo”. La parte del 5% del pil dedicata al personale “sarà una forza motrice nel trasformare la vita militare in un modo che la renda più attraente”, anche se la strategia funziona meglio in certi Paesi che in altri. Sempre più Paesi Nato si stanno muovendo nella direzione giusta, tra coscrizione e forze di riservisti, “ma bisogna fare di più”, sottolinea.

nfine, per quanto riguarda la ricostituzione delle scorte impiegate in Ucraina, l’ammiraglio sottolinea il pregio di investire nell’industria ucraina, “che, onestamente, ha meno limiti dei nostri” in termini di certificazione. “Questo è un processo lungo che dobbiamo risolvere. Ma ancora, dobbiamo aiutare a costruire in Ucraina, fare joint venture con gli ucraini, perché ora sono anche fornitori di sicurezza. Sembra strano, ma è così. Penso che li sosterremo nel miglior modo possibile, per tutto il tempo che sarà necessario”.

Per quanto riguarda la diminuzione delle forze Usa di stanza in Europa, il presidente del comitato militare della Nato ritiene che si tratterà di una “transizione fluida” se fatta in “modo intelligente, come dovremmo fare e come stiamo pianificando di fare”. Gli alleati riconoscono che gli Stati Uniti debbano “dirottare parte dell’attenzione, parte del potere, parte dell’energia altrove”, data la “situazione di confronto multi-teatro che ci aspettiamo nel prossimo futuro. Quindi stiamo procedendo in quella direzione, ma in coordinamento tra gli alleati”, in modo che possano “riempire il vuoto che gli Stati Uniti potrebbero lasciare. E questo sarà un processo coordinato che gestiremo insieme”.

In termini delle lacune di capacità più cruciali che si verrebbero a creare con un ritiro Usa, Cavo Dragone indica il trasporto aereo strategico e le capacità di attacco di precisione in profondità. “E stiamo lavorando su tutte queste, naturalmente: gli attacchi di precisione, la guerra elettronica e l’intelligence, sorveglianza e ricognizione”, afferma. “Queste sono capacità preziose che gli Stati Uniti stanno fornendo alla Nato. Se dovessero toglierle, reagiremo di conseguenza. Ma queste sono quelle più critiche. E stiamo già lavorando per essere in grado di colmare questo tipo di lacune”.

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