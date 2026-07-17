Ucraina, raid russi contro Odessa e altre città: diversi morti e decine di feriti

(Adnkronos) – Raid della Russia contro diverse città dell’Ucraina: almeno sette le persone morte e 67 quelle rimaste ferite. Droni e missili Kh-31P e Kh-59/69 hanno colpito in particolare Odessa, già più volte presa di mira in questi ultimi giorni: i morti sono stati due, fra cui una donna colpita mentre passeggiava in un parco con i suoi figli, sopravvissuti all’attacco, e i feriti 10. Nella regione di Zaporizhzhia, tre persone sono morte e 5 ferite, inclusi quattro bambini. Nel Donetsk, una persona è morta e altre 14 sono rimasfe ferite, a Kharkiv, ci sono stati un morto e 14 feriti.

Petroliere della flotta ombra russa sono state colpite nella notte da attacchi ucraini nel Mar Nero. Lo riportano media russi e ucraini che riferiscono anche di incendi in diverse località della Crimea, a seguito di attacchi di droni ucraini. Secondo quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus, durante la notte si sono verificati attacchi di droni ed esplosioni nella città di Kerch.

Secondo quanto riportato dal canale Telegram filo-ucraino Crimean Wind, sono scoppiati incendi presso la stazione ferroviaria di Kerch, che hanno interessato vagoni e magazzini. Nel frattempo, secondo quanto riportato dalla stessa fonte, si sono verificate esplosioni nel villaggio di Koktebel, nella Crimea sud-orientale, e nella vicina città di Feodosia. Sette petroliere della flotta ombra russa sono state colpite nel Mar Nero, vicino alla Crimea, secondo quanto riportato dal canale televisivo Supernova Plus.

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