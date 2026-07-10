Ucraina, Kiev colpisce principale raffineria nel sud della Russia

(Adnkronos) – Le forze ucraine continuano a sferrare attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, colpendo obiettivi in diverse regioni. Secondo quanto riportato dai canali mediatici russi su Telegram, l’esercito di Kiev ha colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilsky, nel sud della Russia. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano grandi fiammate che si sprigionano dalla raffineria.

Situata a circa 500 chilometri dal territorio controllato dall’Ucraina nella regione di Krasnodar, la raffineria è tra le più grandi della Russia meridionale e produce quasi 6,6 milioni di tonnellate di carburante all’anno. Si tratta del diciassettesimo attacco ucraino che ha colpito una raffineria russa. L’ultimo prima di questo risale al 2 giugno.

Secondo quanto riportato dalle autorità regionali, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato la morte di almeno nove persone e il ferimento di altre 77 nelle ultime 24 ore. Le forze russe hanno effettuato un raid aereo sul villaggio di Shabelkivka, nella comunità di Kramatorsk, nell’oblast di Donetsk , distruggendo un’abitazione e uccidendo due civili, secondo quanto riportato dal Servizio statale di emergenza ucraino. I soccorritori hanno recuperato i corpi delle vittime dopo aver rimosso circa due tonnellate di macerie. L’attacco faceva parte di una più ampia ondata di raid russi nell’oblast di Donetsk, dove sono stati uccisi tre civili, due a Shabelkivka e uno a Druzhkivka, ha dichiarato il governatore Vadym Filashki . Altre 10 persone sono rimaste ferite a seguito dei 43 bombardamenti effettuati dalle forze russe sugli insediamenti della regione.

La Russia ha lanciato 137 droni d’attacco durante la notte, ha dichiarato l’aeronautica militare ucraina . La difesa aerea ucraina ha intercettato 114 droni, mentre 18 droni hanno colpito obiettivi in 16 diverse località. I detriti dei droni intercettati sono caduti in altre quattro zone. Nella regione meridionale di Kherson, tre persone sono state uccise e altre 34 ferite, tra cui tre minorenni, ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin. Le forze russe hanno danneggiato infrastrutture critiche, quartieri residenziali, 14 abitazioni private, una torre per le telecomunicazioni mobili e un autobus di linea. Nell’oblast di Kharkiv, una persona è rimasta uccisa e altre 11, tra cui un bambino, sono rimaste ferite negli attacchi russi che hanno preso di mira la città di Kharkiv e altri 10 insediamenti, ha dichiarato il governatore Oleh Syniehubov .

Nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, una persona è rimasta uccisa e altre dodici ferite, secondo quanto riportato dal governatore Ivan Fedorov . Le forze russe hanno condotto 1.038 raid contro 49 insediamenti nella regione nelle ultime 24 ore. Nella regione nord-orientale dell’oblast di Sumy, una persona è rimasta uccisa e altre nove ferite, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno condotto oltre 30 attacchi, prendendo di mira 24 insediamenti in 17 comunità, con i bombardamenti più intensi registrati nei distretti di Sumy e Shostka. Nella regione di Dnipropetrovsk, una persona è rimasta ferita dopo che le forze russe hanno attaccato tre distretti quasi dieci volte con i droni, secondo quanto riferito dalle autorità locali .

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