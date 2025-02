Ucraina e “terre rare”: mito o realtà?

Le dichiarazioni di Trump sull’Ucraina e l’annunciato accordo sulle risorse minerarie del Paese hanno riacceso il dibattito sulla competizione globale per il controllo delle risorse strategiche, come litio e uranio.

Trump, l’Ucraina e la corsa alle materie prime

Le dichiarazioni di Donald Trump sulle “terre rare” dell’Ucraina e l’annuncio di un “accordo storico” con Kiyv che contempli lo sfruttamento delle risorse minerarie del Paese in cambio di supporto finanziario e militare, hanno riacceso il dibattito sul controllo delle risorse strategiche. Ma dietro il rumore mediatico di possibili intese e grossi affari cosa si cela? È davvero un tesoro quello ucraino, o il famoso oro di Kyev è solo un miraggio?

Mentre qualcuno è arrivato addirittura ad affermare che le “Terre rare non esistono”, un’analisi offerta dall’ISPI, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, evidenzia piuttosto le criticità connesse all’estrazione e all’approvvigionamento delle materie prime critiche, problematiche che un occhio più attento non ha difficoltà a mettere a fuoco […]

