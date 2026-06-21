Ucraina, droni colpiscono Crimea: penisola resta senza benzina

(Adnkronos) –

L’Ucraina colpisce la Crimea con un massiccio attacco di droni e la penisola resta senza benzina. “Le nostre ‘sanzioni a lungo raggio’ hanno preso di mira la logistica militare degli occupanti, l’industria petrolifera e la difesa aerea. Tutto questo è una giusta risposta agli attacchi brutali della Russia contro il nostro popolo. Ringrazio i guerrieri del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, le Forze dei Sistemi Senza Equipaggio, l’Intelligence di Difesa dell’Ucraina e le Forze delle Operazioni Speciali per il loro lavoro di successo a una distanza di circa 300 chilometri dal fronte”, ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Abbiamo colpito impianti su entrambi i lati del Ponte di Kerch: logistica marittima utilizzata per trasportare petrolio nella regione di Krasnodar e un deposito di petrolio a Kerch, occupata per ora. Inoltre, sono state colpite strutture logistiche militari, oltre a quattro stazioni radar con sistemi S-400 e due sistemi Pantsir. Sono grato a tutti i nostri guerrieri per la loro precisione e professionalità. La Russia capisce solo la forza, e la nostra forza a lungo raggio sta sicuramente lavorando per la pace”, ha aggiunto Zelensky.

Secondo Sergey Aksonyov, il governatore politico della penisola nominato da Mosca, almeno quattro persone sono state uccise e 28 sono rimaste ferite. Aksonyov ha annunciato lo stop alla vendita di carburante destinato ai cittadini. Nel corso della notte le autorità regionali hanno chiuso al traffico il ponte che collega Kerch con il territorio russo. Anche il porto di Kavkaz, sul lato russo dello Stretto di Kerch, sarebbe stato colpito: la località dispone di un terminal per il carburante e di un deposito di petrolio.

Nella giornata di ieri l’esercito ucraino ha colpito la

raffineria di petrolio di Antipinsky nella regione russa di Tyumen, situata a più di 2.000 chilometri dal confine, annuncia via social lo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine, come rende noto l’agenzia di stampa Ukrinform.

“Il 20 giugno, nella regione di Tyumen della Federazione Russa, unità delle Forze di Difesa ucraine hanno colpito la raffineria di petrolio di Tyumen (Antipinsky). I risultati dell’attacco sono in fase di valutazione. La distanza dal confine di stato dell’Ucraina all’impianto è di oltre 2.000 km”, si legge nella dichiarazione, ponendo l’accento sulle crescenti capacità ucraine di colpire obiettivi a grandi distanze.

Come rileva Ukrinform, la raffineria in questione è una delle più grandi raffinerie di petrolio della Siberia occidentale, con una capacità di circa 7,5-9 milioni di tonnellate metriche di petrolio greggio all’anno. L’impianto produce gasolio, benzina e altri prodotti petroliferi, anche per le esigenze dell’esercito russo, aggiunge la testata.

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