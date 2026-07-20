Ucraina, attacchi russi a Zaporizhzhia e Kharkiv: 6 morti. Kiev colpisce deposito petrolio

(Adnkronos) –

Non accenna a fermarsi la guerra tra Ucraina e Russia. Nella notte di oggi, lunedì 20 luglio, Le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui otto bambini, secondo quanto riferito dalle autorità. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di cinque piani e uno di nove piani nella città. L’attacco ha distrutto due piani dell’edificio di cinque piani, così come finestre e balconi dell’altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell’oblast’ di Zaporizhzhia. Federov ha aggiunto che un terminal logistico è stato colpito in città e che si sono registrati danni significativi al “settore privato”, senza però fornire dettagli specifici su cosa sia stato colpito. Alcune vittime sono state estratte dalle macerie dai soccorritori. Non sono state fornite immediatamente informazioni sulle condizioni dei feriti.

Le forze armate russe hanno inoltre colpito Kharkiv e 23 insediamenti nella regione uccidendo nell’ultimo giorno 4 persone e ferendone 48, tra cui un bambino di un anno. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, aggiungendo che, nei suoi attacchi, Mosca ha utilizzato sistemi di lanciarazzi d’artiglieria pesante, missili e droni di vario tipo.

Le forze ucraine invece hanno lanciato un attacco con droni contro l’oblast’ di Mosca, colpendo un deposito di petrolio e un centro logistico nella regione. Lo riportano i canali mediatici russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media mostrano una densa colonna di fumo nero che si innalza sopra la città di Podolsk, situata a circa 40 chilometri a sud del Cremlino, in seguito a un attacco a un deposito di petrolio. È stato inoltre segnalato un incendio in un magazzino appartenente al principale centro logistico online russo “Wildberries”. I canali di monitoraggio hanno riferito che uno dei centri di distribuzione dell’azienda è stato colpito nella città di Kolyedino, appena a sud di Podolsk.

In altre zone della regione, è stato segnalato un incendio in un edificio residenziale nella città di Domodedovo, a seguito di un presunto attacco di un drone. Nella località di Belye Stolby, invece, alcuni magazzini del parco logistico di Yuzhnye Vorota sono stati distrutti. L’entità completa dei danni causati non è immediatamente chiara. Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha aggiunto che oltre 400 droni ucraini sarebbero stati lanciati verso la capitale russa, e che 85 di essi sarebbero stati abbattuti durante l’avvicinamento. Video pubblicati da residenti locali sembrano mostrare droni d’attacco a lungo raggio sorvolare la regione.

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