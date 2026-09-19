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Ucraina: allarme finanziario 2027, servono 32,7 miliardi di dollari

Ucraina: allarme finanziario 2027, servono 32,7 miliardi di dollari

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Ucraina: allarme finanziario 2027, servono 32,7 miliardi di dollari Adnkronos

(Adnkronos) – Per il 2027, l’Ucraina ha fabbisogno “non ancora coperto” che “ammonta attualmente a circa 32,7 miliardi” di dollari Usa. “E’ dunque necessario ottenere ulteriori impegni da parte dei nostri amici per poter sostenere il bilancio”. Lo dice il ministro delle Finanze ucraino Sergii Marchenko, a margine dell’Ecofin informale a Dublino. 

Per quest’anno, spiega il ministro, “riscontriamo alcune carenze rispetto agli impegni assunti; dobbiamo quindi concretizzare questi impegni per garantire la copertura del fabbisogno di bilancio. Naturalmente, vi sono richieste aggiuntive da parte del Ministero della Difesa, per un valore di circa 27 miliardi di dollari Usa”.  

“Stiamo cercando di farvi fronte attraverso diverse fonti, in parte attingendo al bilancio e in parte tramite altre risorse. Spero che riusciremo a gestire la situazione senza intoppi, in collaborazione con i nostri partner”, conclude.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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