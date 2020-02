Ubisoft ha in programma 5 titoli AAA per l’anno fiscale

Ubisoft ha risentito del rinvio di titoli di rilievo come Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods and Monsters.

L’amministratore delegato Yves Guillemot ha dichiarato, al momento dell’annuncio dei rinvii, che i risultati fiscali dell’anno avrebbero subito l’impatto, ma che l’azienda voleva lasciare il tempo necessario ai suoi sviluppatori per rifinire al meglio i giochi.

Durante un incontro con gli investitori, Guillemot ha ora confermato che i tre giochi arriveranno nell’anno in corso. Non solo, ma a questi si affiancheranno altre due produzioni “AAA” previste per il quarto trimestre dell’anno fiscale.

“Siamo soddisfatti della nostra lineup”, ha commentato Guillemot. “La produzione procede bene e i nostri giochi beneficeranno della diversificazione. Crediamo anche di avere un programma delle uscite bilanciato. Non è la prima volta che prevediamo diverse uscite in un anno, con cinque titoli tripla A nell’anno fiscale 15”.

Tra i titoli in questione non è presente, per il dispiacere dei fan che attendono notizie, Beyond Good and Evil 2, annunciato nel 2008. L’unico commento a proposito di Guillemot è stato: “Non posso dare informazioni, ma solo dire che non sarà tra i cinque giochi che annunceremo”.