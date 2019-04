Ubisoft e Klepierre annunciano una partnership per Just Dance 2019

Il tour Just Dance Party farà 3 tappe in Italia.

Ubisoft ha annunciato una collaborazione con Klépierre per il “Just Dance Party” di Just Dance 2019.

Il tour offrirà nuove esperienze a tema Just Dance 2019 e competizioni locali che avranno inizio a partire dal 16 aprile in Francia.



Il “Just Dance Party” offrirà quattro esperienze basate su Just Dance 2019, pensate per utenti di ogni età: Studio, Photocall, Make Up e Dance Stage.

Contestualmente, si svolgeranno delle competizioni locali a cui chiunque dai 13 anni in su potrà partecipare per vincere una console Nintendo Switch. In palio ci sarà anche l’opportunità di comparire eventualmente anche nel gioco stesso. Le regole della competizione saranno svelate prossimamente. Le tappe italiane sono in programma per Roma, Napoli e Venezia.