Ubisoft conferma ‘accidentalmente’ Watch Dogs 3

Dopo un pesce d’aprile sull’hacking e su Watch Dogs, Ubisoft potrebbe essersi lasciata scappare la conferma del terzo capitolo della serie.

La conferma 3 è arrivata, forse volutamente, da Sam, l’assistente virtuale di Ubisoft. A domanda precisa, Sam infatti risponde: “Watch Dogs 3 non è ancora completo, ma dalla build preliminare che ho visto, sta venendo bene. Non vedo l’ora che possiate provarlo!”.

Secondo molti, visti i numerosi recenti teaser, l’indiscrezione di Sam sarebbe stata programmata in vista di un annuncio ufficiale, al fine di aumentare l’hype per il gioco. Chiaramente, in mancanza di annunci ufficiali è ancora presto per dare per certa un’imminente presentazione, ma i tempi sembrano ormai maturi.